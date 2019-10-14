【犯罪現場】讚古天樂開槍有型 張繼聰自嘲角色嘍囉 (17:05)

張繼聰、姜皓文（黑仔）及顏卓靈於新片《犯罪現場》合作，各人分享拍攝點滴，當中張繼聰感受最深是原以為開槍戲可以跟古天樂（古仔）一樣有型，怎料自己卻不停眨眼，見古仔看playback不時搖頭，有點覺得被對方睇小。

張繼聰笑言不服氣，特地去看古仔開槍，才驚嘆對方開槍真的不眨眼，且很有型如開水槍般，「連攝影師和劇照師都抱怨話想影到我不眨眼的樣子，結果是每次都眨，不要緊，我的角色比較嘍囉，不用太型」。黑仔笑指古仔開槍不眨眼，因雙眼是假的，認為每個人開槍都會眨眼，這是自然反應。

顏卓靈表示首次開槍好驚，開完不禁起雞皮、打冷震和標汗，但開完第一槍就習慣，希望能有多些機會開槍，練到不會眨眼。

提到在片中要跟鸚鵡演對手戲，張繼聰和顏卓靈本身都怕雀鳥，張繼聰說：「我由細到大都好驚雀、雞或有爪的動物，拍攝時導演問我當然說得，訓練員教我讓鸚鵡咬手就會friend一點，點知被咬時真的幾痛，之後終於克服了！」顏卓靈稱自己角色性格要當機立斷，於是和自己講不可以驚，但其實拍攝時好驚，難免被鸚鵡用力抓着手，結果被抓到瘀。

服裝：Tara Jarmon（顏卓靈）、速寫@JNBY（姜皓文）

耳環：Swarovski（顏卓靈）

髮型：Hugo Poon @ ii alchemy（顏卓靈）、Jove Shek@La Môd Salon（姜皓文）、Jobbyli@Leighton Aveda（張繼聰）

化妝：Winki @ vinciwinki （顏卓靈）、Herrylaiming Make-Up（姜皓文）、LevinaBo（張繼聰）

場地提供：香港九龍貝爾特酒店

（即時娛樂）