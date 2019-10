熊黛林日前39歲生日,她跟老公郭可頌暫時撇甩孖女Lyvia及Kaylor,拍拖遊瑞士慶生。甚少公開曬恩愛的郭可頌,昨日罕有地在社交平台貼出夫妻二人的合照,還有一些食物相,原來他們玩煮飯仔,郭可頌留言「Simple but cozy to have some delicious dishes by our own during the trip! Happy wife.....happy life!!!」,幸福的妻子,幸福的生活,他肯定是個幸福的男人呢!

(即時娛樂)