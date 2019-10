連詩雅早前出席品牌活動時,自嘲沒身材,只得一雙長腿,但她今日卻在社交平台大曬三點式泳衣照,騷出事業線及苦練出來的腹肌,似乎想推翻之前自己的說法。

連詩雅留言:「原來香港還有很多我還未去過的美麗景點。The last bits of summer. Officially first and last boat trip of the year. Looking forward to the next season.」

