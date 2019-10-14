【逃犯條例】馬浚偉個唱有調動 4場周末場次改平日舉行 (21:52)

反修例風波持續，不少演唱會因而取消或改期舉行，其中今年入行第26年的馬浚偉將於本月底舉行處男演唱會，也鑑於社會環境不能預測因素作出改期安排；至於因演唱會改期而未能如期觀看演出之觀眾，可獲安排退款。演出改期安排特別通知，內容如下：

「Dream Big馬浚偉演唱會2019

演出改期安排特別通知

現鑑於目前社會環境的不能預測因素，有可能會影響觀眾往返演唱會場地，經與場地及製作單位商討後，故決定將原定於2019年10月24-27日及11月1-3日期間，假香港演藝學院香港賽馬會演藝劇院舉行之《Dream Big馬浚偉演唱會2019》，現作出以下更改：

2019年10月26日(六)改期至2019年10月28日(一) 晚上8時

2019年10月27日(日)改期至2019年10月29日(二) 晚上8時

2019年11月2日(六)改期至2019年10月30日(三) 晚上8時

2019年11月3日(日)改期至2019年10月31日(四) 晚上8時

已購票之觀眾請按照以上更改之日期，到達香港演藝學院香港賽馬會劇院，及持原有門票入場並按門票上的座位入座。

另2019年10月24，25日及11月1日之演出日期及時間，則維持不變！」

（即時娛樂）