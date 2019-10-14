【會作補償…】浴室激咀張頴康 馮盈盈爆男友心靈受創 (22:07)

【今晚直擊】馮盈盈與張頴康在昨晚播出的新劇《解決師》預告片中，有幕浴室濕身的激咀戲，即時引起大家關注。馮盈盈今晚出席此劇的宣傳活動，表明自己見到片段時也很驚訝，最初想賣關子，留些神秘感給大家，昨晚見到電視播出也嘩一聲，實在意想不到，無想過這幕戲如此快出現，「我和男友寶寶睇到第一個反應是無得解釋，一齊尖叫…（男友較大聲？）是，他的反應是激動些，我在旁說『無事嘅、無事嘅』，『我講過、我講過』，我拍之前有給他看過劇本，有解釋過，當然真實出來畫面又是另一件事」。

馮盈盈表示已盡力安撫男友，指對方看完已有些失魂，心情未能平復，「直情有些創傷後遺症，都是講笑，是心靈有些受創，他問那個女仔是不是我，好似我又唔肯定，我話不是，是他睇錯了。但知道無得瞞，他之後…成晚無理過我，去了打機，希望平復心情」。馮盈盈指男友看完這幕戲後，就話好想做幕前，而她整晚變得好溫柔，安撫男友的弱小心靈，並承諾劇集播出的月份，會當個絕世溫柔、小鳥依人的好女友，盡量做到有求必應。

相關新聞：【都幾激喎】張頴康馮盈盈浴室濕身肉搏 激咀兼啜耳珠

（即時娛樂）