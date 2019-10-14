王浩信拍咀戲不用向太太解釋 唐詩詠羨慕馮盈盈被咬耳仔 (22:50)

【今晚直擊】王浩信、唐詩詠、張頴康及馮盈盈，今晚到將軍澳為無綫新劇《解決師》宣傳。劇中王浩信分別和唐詩詠及張㬢雯有連場咀戲，王浩信表示太太陳自瑤都是演員，會明白，不用解釋。至於唐詩詠要否向緋聞男友陳思銘解釋？她則說：「我好輕鬆，不用解釋，我都無人要解釋，不是的就不說了，費事搞到人，都無係過！」

對於《解決師》是以台慶劇之勢，緊接劇集《金宵大廈》播出，王浩信直言對收視很緊張，希望有好成績。問到於劇中艷福無邊？他認為愈多感情線愈痛苦，角色情感上很難處理，拍完反而感到非常傷心。唐詩詠指她與王浩信在劇集《不懂撒嬌的女人》已咀到好熟大家個嘴，還質問王浩信覺得她和張㬢雯那個好咀？他說：「在現場沒想過這件事，反而會想在角度上怎樣處理，不遮到大家個樣，技術上很難處理，所以不關個嘴事。」

唐詩詠笑言今次是「新嚟新豬肉」，所以激情戲留給馮盈盈去做，還指自己拍這類戲從沒有被咬耳仔。問她是否羨慕，也想試？她稱：「係！我想咬人，好欣賞他們的表達方式，我未拍過這麼激烈的戲，都想試吓。」

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（即時娛樂）