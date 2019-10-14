《金宵大廈》結局遺留謎團 監製編審親自拆解… (23:50)

無綫熱播劇《金宵大廈》昨晚播映大結局，劇中陳山聰飾演的阿蕭穿越時空回到過去想拯救CoCo（李施嬅飾），雖然失敗收場，卻因而改變了現代金宵大廈住客的命運，每人均有好結局；不過，結局仍遺留了一些謎團，為何阿蕭由保安變成飛機師與空姐Alex（李施嬅飾）擦身而過回頭對望時，林老師（劉江飾）抱著黑貓靚寶與年輕版林哥仔（張彥博飾）會同時在對面天台俯視他們？黑貓靚寶的身世之謎未解？第19集阿蕭在碼頭被神秘婆婆推落海，到底這位婆婆是誰？

《金》劇監製葉鎮輝與編審羅佩清在《東張西望》解讀，羅佩清指阿蕭回到過去改變其他人的命運，是平行時空，可當一個新的時空，引申出蝴蝶效應，「改變少少嘢，唔知效果影響有幾遠」。她舉例，康華的角色原本執著靚，但失明後不再執著，體會到身邊以前看不到的事物；趙希洛的角色失去了兒子，但現在不會想去搶別人的兒子，不再沉溺過去，轉移寄情養狗，當愛犬是自己兒子。葉鎮輝則表示每個部分都有一個效應、一個呼應。

至於林老師、林哥仔及靚寶同時在天台出現，俯視阿蕭與Alex有何含義？葉鎮輝指這3個角色，由劇集開始到最後都是在保護阿蕭與Alex，是用了另一個空間出現，見證阿蕭與Alex像再次有緣分聚在一起，但其他人看不到他們。葉鎮輝與羅佩清又透露已開始構思《金》劇續集。

阿蕭與Alex在天台擦身而過，回頭對望時，彼此眼神有說不出纏綿；陳山聰接受《東張西望》電話訪問，他表示跟李施嬅劇中角色的20集經歷，有前世又有今生，大家對望時，彼此知道互不認識，卻好像似曾相識，他們在20集內擁有過、經歷過的事情，於他們腦海，導演最後把很多兩人的回憶抽出來，其實是有這個意思。陳山聰說這場戲差不多擺在最後拍攝，故他與李施嬅對望時，就有千言萬語的感覺。陳山聰又希望《金宵大廈》續集，他與李施嬅以新的愛情故事出現，給觀眾新鮮感。

至於靚寶身世之謎，以及神秘婆婆，早前葉鎮輝與羅佩清接受《明報》訪問時已親自拆解。葉鎮輝指靚寶的出現似天使，金宵大廈內的人遇危險，牠便會出現，男女主角相遇也因牠聯繫起來，靚寶是忠的。羅佩清則笑說：「我有朋友話靚寶是神獸，佢有power做到一些事，也可以說是金宵大廈的守護者。」而神秘婆婆的身分，葉鎮輝解釋阿蕭被神秘婆婆推落水，初設定是意外，後來想加強劇集信息，正如每個單元故事也表達不同的怨念、執迷，神秘婆婆的出現正表達阿蕭內心的執迷，想回到以前救CoCo，又要見Alex；加了神秘婆婆的角色似有古怪，讓觀眾有想像空間。

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（即時娛樂）