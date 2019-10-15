【日本Speed dating】蔡一傑好帶挈 阮小儀密會「瀛」男 (14:51)

蔡一傑自爆曾在日本試Speed dating，成功結識到新朋友。（大會提供）

「超級傑迷」阮小儀為了偶像蔡一傑追到去日本，更以暴走車隊帶住傑仔音樂會的海報，穿梭涉谷鬧市宣傳，逗得傑仔相當開心，所以傑仔決定為小儀安排一次Speed Dating，與3位日本型男「相睇」，有成熟穩重的「東京劉華」、斯文「怕醜羅仲謙」和兼職健身教練的「大隻姜B」。

傑仔自爆曾在日本試Speed dating，成功結識到新朋友，而這次他最初隱瞞真實年齡而報稱38歲，因為他實在「凍齡」加上完美Body，成功瞞天過海。期間更歡迎任摸腹肌和麒麟臂，當大家得知他真實年齡時都非常嘩然。約會結束後，小儀表示席上男士較內斂，她還是情傾開朗有型的傑仔！

事前傑仔問小儀有沒有想過參加交友約會？小儀坦言不敢參加，她說：「在香港絕對無可能嘗試，因為大家一見到我就以為有偷拍，所以今次是第一次，心情好緊張。」

傑仔安撫她說：「Speed Dating在日本是好平常的事，大家工作好忙，生活圈子好細，除了同事就無機會認識其他人，所以會藉著參加這種聯誼飯局認識新朋友，擴闊人脈，最緊要打破框框，敞開心扉，不一定找對象，就當結交新朋友。」小儀笑問傑仔：「如果我今次識到男朋友...」傑仔立即搶說：「日本仔男朋友？我會衷心祝福你！」

（即時娛樂）