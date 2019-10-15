【劇場人阿賢突離世】徐天佑嘆人生無常 彭秀慧：失去重要戰友 (15:32)

徐天佑和彭秀慧今日在社交網發文，悼念一位昨晚突然因病離世的舞台劇界幕後人員曾浩賢（阿賢），據悉阿賢跟劇場界及娛樂圈中人熟絡，故不少人得悉阿賢離世，均感震驚及傷心難過。

天佑今午在facebook寫道：「早兩星期有位不常聯絡嘅劇場幕後朋友，因為擔心我當時嘅狀況，來電向我問好，又邀請我去睇佢有份製作嘅舞台劇，話一班幕後朋友會喺後台等我，就算我一個人去睇都唔會孤單。

我知道佢係想俾（畀）啲關心我，結果當日我有啲病所以冇去到，我仲話：『下次啦一定有機會』，然後佢就叫我『好好照顧自己』，估唔到呢句就係最後一句，我連多謝收到佢嘅關心都未講，昨晚突然收到消息佢已經離世。

人生無常，想向人表達愛﹑關心唔好等咁耐，即管去講，我地（哋）唔會知道下一秒發生咩事，珍惜眼前人，Rest in peace Ah Yin」。

彭秀慧亦在fb說：「在這裡（裏）沉痛地告訴大家，我的劇場監製好拍檔阿賢，於昨晚因急性病突然離世。阿賢是我每次搞show第一個會找的隊員，多年來一起打仗，見證彼此成長，為我緊守監製和前台崗位，是我非常重要的伙伴和朋友。他對香港劇界貢獻良多，永遠熱心助人，失去如此重要戰友，對我或是香港劇場都是一個極大損失和打擊。我們會永遠懷念他，同時以他的信念繼續做好他著緊的，無論劇場內劇場外，善良才是最大價值。謝謝你，阿賢。昨晚醫院外，我彷彿已經在月球上看到你了。我們未來一定見。」另外，蘇玉華﹑袁富華和湯駿業等均在社交網留言悼念阿賢。

（即時娛樂）