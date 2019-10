何韻詩繼在倫敦舉行完演唱會後,已飛到美國紐約開騷,香港眾志常委羅冠聰亦有捧場。開場前,觀眾在演出場地高叫口號,而阿詩先後唱出《如無意外》、《天使藍》及歌神許冠傑的《同舟共濟》,有指阿詩唱到《艷光四射》時,期間忍不住哽咽。

完騷後阿詩在ig貼相,並寫道:「在台上才是最自由的,謝謝紐約。We are here, We are alive,要好好記住今夜與一千人一起活著的感覺,重置後又再起程。#westandasone #香港人加油」。

(即時娛樂)