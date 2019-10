加拿大人氣唱作男歌手Shawn Mendes,前晚在澳門威尼斯人金光綜藝館舉行《SHAWN MENDES: THE TOUR》巡迴演唱會。現年21歲的Shawn Mendes今年3月在阿姆斯特丹展開新一輪巡迴騷,之後到首爾、上海、曼谷、新加坡、吉隆坡、雅加達及馬尼拉演出。

前晚在澳門個唱上,以背心造型上陣、展現臂肌的Shawn Mendes演繹多首新舊作品,包括《Never Be Alone》、《Why》、《Mercy》、《Youth》、《There's Nothing Holdin' Me Back》、《Stitches》、《In My Blood》和《Treat You Better》等,大展音樂才華,全程自彈自唱,又與歌迷全場大合唱,氣氛熱鬧。

