【Sulli寓所自殺身亡】楊丞琳伊能靜熊黛林籲停止網絡欺凌 (18:06)

韓國女團f(x)前成員Sulli，昨日被發現於寓所自殺身亡，終年25歲。有指生前患有抑鬱症的Sulli，長年累月受負評困擾。Sulli突然離世，除震驚當地演藝界外，不少藝人包括楊丞琳﹑熊黛林和伊能靜等，亦關注事件。早前榮升李太的楊丞琳，在instagram的限時動態強烈呼籲：「不要再網路霸凌了﹗﹗」她續說：「你們知道這可以影響一個人的一生嗎？為什麼要對你/妳不了解的人，評斷他/她這個人呢？大家都一樣是個『人』啊！將心比心好不好，別再讓憾事發生了。」

伊能靜亦在微博表示：「無論如何，藝人與你無仇，而且還提供過娛樂給你，讓你有談資、有歌聽、有節目看、有戲觀賞。請口下留情，都是人，你希望做自己，以自己的個性行事，藝人也一樣的。請尊重他人生命，拒絕語言霸凌。」

熊黛林也在微博發表感受：「第一次在電視上看到她（Sulli）是幾年前的一個綜藝節目裏，紮著歪歪的馬尾，一邊心疼地喊著『歐巴！歐巴！怎麼辦？又失敗了！』一邊看到歐巴累得癱在地上又壞壞地笑得眼睛都瞇成了一條縫，好真好有活力。

漸漸的，她長大了，開始我行我素了，真好，畢竟這個圈子裏有多少人能在大眾的面前做著自己真心喜歡的事？喜歡一個人，請你繼續欣賞他/她，保護他/她。反之，你不用浪費一分一秒一字一句去攻擊他/她，請你遠離他/她。生命是如此的珍貴，生命卻又如此的脆弱，做那個最真的自己吧。」

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（即時娛樂）