【專訪】為患癌妻在家打針 林子博：需要很大勇氣… (18:41)

48歲的無綫前娛樂新聞主播林子博，效力無綫11年，今年4月太太董燕君確診患上罕見的癌症「平滑肌肉瘤（腹腔）」第4期，家庭經濟壓力大增之際，10月1日他約滿無綫卻被請食「無情雞」，被通知不獲續約，對他及家人帶來很大打擊。

子博回憶當日知悉太太患癌一刻，內心自問：「點解會發生在我們身上？」但很快便收拾心情，因覺得自己的情緒會直接影響家人，所以要保持正能量。子博稱太太現時情緒已好很多，如大部分患癌病人一樣，開頭是最難過，要接受突如其來的噩夢，會很迷惘和胡思亂想，因不知怎做，但經過醫生講解和認識此病後，又有朋友關心和打氣，令她覺得並非無得醫。不過，子博表示12月完成第二期化療後，暫時沒什麼可做到：「無論病情有何進展，都要暫時停一停，因化療對身體機能傷害很大。」

子博目睹太太化療後的副作用大感心痛，「地下頭髮多到好似髮型屋般，所以我要趁她不留意把頭髮掃掉。我還見過她化療後樣子都變了，眼窩凹進去，臉頰是黑色的，講真，我都驚，但她去完廁所排毒又變回原貌，她跟我說排出來的便便全是黑色的。而且很多時在家是由我幫太太注射升白血球針，其實需要很大勇氣，因為我不是醫生、護士，見到她痛，我個心就會很不舒服」。至於一對子女，子博大讚二人很生性，阿仔在屋企裸跑逗媽咪笑，阿女知爸爸失業後，又說想出來做兼職。

欲知專訪詳情，請留意明天（10月16日）明報娛樂版。

（即時娛樂）