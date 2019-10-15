【專訪】承認嬲過無綫 林子博：點解喺呢個時候搞我… (19:08)

48歲的無綫前娛樂新聞主播林子博，效力無綫11年，10月1日約滿無綫卻被請食「無情雞」，被通知不獲續約，加上要應付患癌太太的昂貴醫療費，令身為家中經濟支柱的他帶來極大打擊。

子博表示：「有人說（不獲續約）是否跟我有時在社交媒體發表的言論有關，但我覺得不是，其實我很少談政治，講老婆仔女和民生居多。（有嬲無綫如此無情？）本來真的無，因在亞視都經歷過，一間公司不同員工續約很正常，又不是在合約期間炒你，只是碰巧我屋企發生事。但當見到太太攬住個廁所嘔和周身骨痛時，我就會很嬲，心諗『點解在這個時候搞我呢？不如讓我過了這關先啦』」。子博透露未來會嘗試更多工作，會主動去「敲門」搵機會，稍後會拍攝ViuTV劇集《地產仔》，雙方以部頭形式合作。

至於覺否2019年對他是殘忍的一年？子博樂觀說：「我覺得每個時期都會經歷一些很特別的事情，就算2019年很慘，都是人生歷練，我不會看得很負面，到將來如果我好景的時候，也會想著2019年的經歷，從而提醒自己要珍惜所得到的一切。」

欲知專訪詳情，請留意明天（10月16日）明報娛樂版。

（即時娛樂）