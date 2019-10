周杰倫為帝舵表TUDOR擔任代言人,為配合#BornToDare(天生敢為)的品牌精神,他在最新廣告影片中展現勇敢突破,他化身賽車手,駕駛跑車在歷史悠久的法國蒙特耶里(Montlhéry)橢圓形經典賽道上極速馳騁,極速飄移,盡顯敢為風格。周杰倫也在自己的社交平台分享這個廣告片及照片,他先留言「哥不管做什麼都要第一 雖然累 但值得 @tudorwatch #borntodare #天生敢為 #哥中之哥」之後,他再留言「在巴黎拍的新廣告 讓我又開始想拍賽車電影了 Check out my new commercial shot in Paris! @tudorwatch #borntodare #tudor 雖然 #三年二班 這首歌寫著不用爭第一 但是 #漂移 這首歌歌詞還是寫著 我除了第一 其他沒有興趣😂」。網民紛紛留言讚他帥,更有人指此廣告勾起了當年周杰倫拍攝電影《頭文字D》的回憶,故提議他拍第二部《頭文字D》呢!

(即時娛樂)