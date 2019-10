無綫藝人馬蹄露日前在旺角,與部分示威者發生肢體衝突,混亂間她遇襲受傷流血,事後要入院治療,3處傷口共縫了11針。被指疑似「黃絲」的馬蹄露侄兒馬米高,曾在社交網發表過撐反修例運動言論和短片,今日凌晨馬米高在社交網上載一張和姑姐馬蹄露的舊照,他有感而發說:「好多謝大家嘅問候,一切在心中。同屋企人意見分歧係一件正常不過嘅事。無論如何,屋企人有事我都會喺佢哋身邊,好似佢哋會無條件照顧我一樣,以前係咁,宜(依)家都係。

最近嘅事情,我接收到好多唔同嘅聲音同資訊,當刻我有好多好多嘢想講、想回應,但我更加覺得係而(依)家社會咁亂嘅情況之下,我更加需要冷靜,靜落嚟等自己去沉澱一下。到咗呢一刻,我只係想講:屋企人對我來講好重要。For me, family comes first. It always did and it always will.」

(即時娛樂)