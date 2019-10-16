【《十年》系列】無背景無關係 黃智雯上位循序漸進 (17:08)

現年36歲的黃智雯，畢業於香港演藝學院，先後取得舞蹈及戲劇文憑；2007年參選香港小姐，入圍最後五強，雖然最終落選，但翌年入讀第22期無綫藝員訓練班，從此展開其銀色旅途。這一切原來是來自媽媽的鼓勵，從此改變了愛女的一生，智雯說：「本來我是修讀音樂劇舞，一心往舞台劇、音樂劇和跳舞方面發展，但又貪玩，畢業後去了當空姐，不過當空姐那兩年時間讓我更清楚自己喜歡什麼，原來演藝是我最喜歡的工作，表演是我最享受的事情，之後便再返演藝學院讀戲劇，媽咪一直很支持我，說做電視也是演出，只是不同平台，於是鼓勵我參選港姐入行，其實我一開始是很抗拒選美的，哈哈。」

入行11年，智雯於2012年憑《缺宅男女》中的潑辣人妻「關二嫂」成功入屋，同年奪得《飛躍進步女藝員》，其後演技也日趨成熟，一步步攀上女主角位置，至去年在劇集《三個女人一個「因」》一人分演三重性格更獲讚演技大爆發，奪得馬來西亞和新加坡的「最喜愛TVB女主角」，成為「雙料視后」，登上事業的小高峰。對於未能再下一城成為無綫視后，智雯坦言失落一定會，但事前已預計所有將會出現的情況，做足心理準備，明白永遠期望和計劃的事情，未必一定跟所想的符合。

眾所周知，娛樂圈講背景、講關係，眼見身邊一些遲入行的比自己快上位時，可會有酸溜溜感覺？智雯表示每個人的時間表不同，她喜歡循序漸進，打好根基，然後好似行樓梯級般一步一步達到目標，這也是最適合她的方式，不會跟人比較。智雯認為沒後台也有沒後台的好，如果有後台，可能會背負上一定壓力，無任何背景，路途是會長一些，反而可讓她慢慢地專注做好自己的工作，「我覺得這十年一定是得多過失，因不斷有機會讓我去建立更好的黃智雯」。

欲知專訪詳情，請留意（10月17日）明報娛樂版。

（即時娛樂）