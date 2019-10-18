陳百祥現身警署打氣︰如我做警務處長 兩個月前已開真槍 (14:16)

向來支持警隊的陳百祥（阿叻）繼日前流出一張他與多位警察的合照後，今日再流出他疑到警署送奶茶、咖啡，慰勞警隊的片段。片段中，向來語出驚人的阿叻表示如果他是警務處長，兩個月前已開真槍﹗

片段一開始，阿叻向面前大班警務人員說︰「沒辦法，要靠你們，最後那條防線就是你們，整個香港由你們睇住，我不知道香港其他部門點樣睇，我覺得好像剩下警察是唯一最正義、最識道理，其他部門好像幫不到你們，我們這些普通市民只可以在心裏支持你。我好想支持你們，但我超齡了，輔警也做不到，否則會跟大家一齊做。我1968年考警察，我想我年紀比這裏所有人都要大，我已奔『七』，今日69歲了﹗」

「最重要是個心，知道大家真的辛苦，我百分百支持你們。我覺得你們很偉大，他們不止搞你們，還搞你們的家人，係完全已經......我在香港出世，從未在47年英殖時代見過，更加未在回歸後這20年見過，想也想不到香港會這樣子。當然，很多方面出了問題，教育、整個社會也出了問題，但沒辦法，就靠你們去守這條最後防線，希望你們繼續。我希望不用繼續，但沒辦法，暫時仍要繼續，我覺得已近尾聲，我估大家再頂埋這10日、8日，因為習近平國慶後比較有空！」

「他們常說（派出）解放軍，其實沒可能，因為解放軍是對外敵。國內一樣，軍隊向外，所謂的公安，即是你們警察是對內，我們香港內部的事，一定內部解決，問題是何時解決。如果我做警務處處長就好了，兩個月前已經開了真槍，好快解決。不過，你們仍然好忍得，我真的覺得你們好忍得，被人掟完汽油彈也不開真槍，真係好忍得，沒辦法，辛苦晒、辛苦晒大家！」

（即時娛樂）