難忘英國寄宿日子 胡杏兒嫁到好老公︰感激這位人生伴侶 (15:36)

陳慧珊親自監製及主持的香港開電視節目《放學後》，最新一集請來宣萱、胡杏兒一同重遊成長地「英國」，第一站先到杏兒的成長地方：貝爾法斯特。杏兒重返母校循道中學，回憶12歲時隻身來到英國寄宿，人生路不熟，卻訓練出自學、自決及自行。她說︰「以前覺得考試很辛苦，做專題研習、交功課，但原來當你踏入社會工作，就明白什麼叫真正的壓力。原來讀書的日子是最輕鬆、最開心，所以現在還在讀書的學生，你們要好好珍惜讀書的時間。」

回想寄宿的日子，杏兒最難忘行到腳生繭，她說：「上完英文堂，要上化學堂，我們就要不斷走，很多人一起『過班房』，因為路程很遠，加上以前的鞋質素不好，走到腳也生繭。」杏兒表示當年每星期只有5英鎊（約50港元）零用錢，每次跟同學出去玩就要吃薯條等最便宜的食物。她說︰「薯條大概1英鎊。我很多時候不會外出用餐，因為沒多餘錢，買零食也買最便宜的。娛樂就是逛市中心，但只看不買，儲了一些錢才會跟朋友去看戲。這個階段令我學懂珍惜，很多東西得來不易，不是唾手可得，反而這樣是好的，明白錢的重要性，要自己掙錢。」

杏兒又在節目中盛讚丈夫李乘德（Philip），她說︰「有這樣的人生伴侶，對於教育下一代來說，我很放心。我們有很多共同的價值觀教育兒子，例如尊重父母、家庭觀念，甚至對於金錢、生活方面，我覺得他能夠灌輸給兒子。我很感激能夠擁有這位人生伴侶。」

（即時娛樂）