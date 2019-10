【逃犯條例】社會局勢不穩 馬浚偉堅持下周四開騷有原因 (16:04)

next

馬浚偉將於下星期四(24日)起在香港演藝學院舉行7場《Dream Big演唱會2019》。演唱會倒數一星期,馬浚偉竟然破天荒率先公開28首將在個唱上獻唱的曲目,包括鍾嘉欣最愛的《請你留步》,還有《你是我的日與夜》及《幸運就是遇到你》等,他還會在台上唱出一系列勵志歌曲。

反修例運動持續,社會局勢不穩,馬浚偉未打算取消演唱會,他解釋︰「告訴大家一個秘密!今次我堅持不取消、要完成這七場演唱會,最大原因正正因為現在很多人都感到不開心,情緒受到很大的影響和困擾......我真心捨不得見到大家這麼不開心,畢竟我自己也曾經有過情緒病,所以我很懂!此刻,我可以肯定地告訴大家,在演唱會的兩個半小時,我們會盡全力帶給大家一個溫暖、開心、振奮、充滿希望的一個氛圍和感受、和大家一起渡(度)過一個暖心的晚上!」

日前,馬浚偉與演出嘉賓周慧敏(Vivian)綵排,兩人更巧合撞衫,齊以格仔衫示人。他說︰「和偶像『撞衫』,我內心是高興非常的!Thank you so much Vivian😘😘😘﹗ #最愛周慧敏」周慧敏也在社交網分享合照,留言︰「今天到studio為馬仔的演唱會彩(綵)排,很難想像眼前狀態這麼好的一位表演者其實背後工作和學業都極其繁重,能夠在這種時間表下生活,除了是魄力無限和很懂管理情緒外,必定是信仰大大支撐着你。每一次看過你的演出,都看到神滿滿的恩典。今天,談到一些事,謝謝你的溫柔。🌹祝福你和團隊演唱會表演大成功,10月28日見!💪🏻」

