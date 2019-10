鄭嘉穎與陳凱琳的囝囝鄭承悅(Rafael)已經8個月大,開始牙牙學語。嘉穎今日在Instagram分享Rafael不斷叫「爸爸」的片段,留言︰「Rafael's first two words are... I don't think his mom is happy about it.(Rafael說的最初兩個字是...我不認為他的媽媽會開心。)」果然,陳凱琳立即留言,以「😒😒😒😒」來回應。

(即時娛樂)