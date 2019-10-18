【專訪】回歸香港拍劇開騷 陳茗倫男兒身女兒心曾遭白眼 (17:52)

陳茗倫的外表雌雄莫辨，他不介意別人以「他」還是「她」來形容自己。（劉永銳攝 / 明報製圖）

陳茗倫（Sony）11歲時隨父母移民法國，手執建築師專業資格，又做過時裝買手，33歲時卻踏上畢生最愛的演藝之路。Sony外表女性化，上法國電視節目唱出諷刺前特首梁振英的歌曲，外表、言論同樣出位﹗雖然長居法國，他卻心繫香港，為港台電視31演出黑色喜劇《萬輻瑪利亞》，飾演有易服癖的家務助理「Maria」，並將於下月舉行棟篤笑。Sony不認為角色「Maria」是為他度身訂做，是緣分令他遇上這個演出機會；但為了令「Maria」更立體，他拍攝時出動私伙靚衫。

成長於1980年代，Sony視鄭裕玲（Do姐）為偶像。他說︰「最深刻是Do姐的《表姐，你好嘢！》、《三人世界》，我也有追看她與黃子華的《男親女愛》。」不過，Sony沒有看過電影《丹麥女孩》或《翠絲》，不想被自身條件限定自己。他說︰「演員應敢於挑戰，我很樂意演乞丐或神父角色。」

Sony坦言試鏡時曾被白眼，但不認為自己被歧視。他說︰「平日買衫時，店員幾喜歡我，因為我買得起，拿着金卡她們就鍾意你。沒聽過有人背後對我指指點點，只要不走過來摑我兩巴，已當他們是好人。」Sony懶理別人以「他」還是「她」來形容自己，只想做自己喜歡的事，感恩一直有家人支持，與男朋友亦感情穩定。

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（即時娛樂）