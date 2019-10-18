【逃犯條例】蔡一傑取消月底個唱 粉絲失望提議下午開騷 (20:17)

反修訂《逃犯條例》風波持續，近期多個香港及外地藝人的演唱會，均以觀眾及工作人員安全為由，宣布取消或延期；今日又有一位歌手的演唱會宣布取消，便是將於下周六開騷的蔡一傑（傑仔）。主辦機構今日發出取消通告，稱鑑於目前社會環境的不能預測因素，經主辦單位及製作團隊商議後，考量到藝人、表演團隊、製作團隊及歌迷的安全，現決定取消原定於2019年10月26日至28日於灣仔伊利沙伯體育館舉行之「REMUS CHOY ONEDERFUL LIVE SHOW 蔡一傑個人音樂會」。退票詳情將會稍後時間在Facebook、Instagram及微博上公布。

消息曝光後，不少粉絲大感失望，紛紛問為何不改期舉行或於下午開騷，有粉絲說「點解唔可以照開？傑仔日日夜夜日練夜練日盼夜盼 都想搞一個屬於自己嘅個人音樂會 點解咁都唔可以滿足佢個人願望？我絕對唔介意照去睇 無埋條命無晒交通我都唔怕『當生命仍能為傑豁出去』」、「其實有其他演唱會都改下午 堅係有得諗 點解咁樣都唔畀傑仔完成心願？我哋愛護佢支持佢咁多年 佢咁辛苦去晒日本宣傳嗰啲 都係想好好搞好個人演唱會咋」。至於傑仔則暫時未有回應。

傑仔跟蔡一智、蘇志威組成「草蜢」，加入娛樂圈34年，舉行過很多次演唱會，但個人演唱會則屬首次。他曾表示今次獨自演出，希望能返璞歸真，以實而不華的姿態，純以歌曲會知音，要在舞台上表現不一樣的蔡一傑。而他近日密密練歌及操弗，望正式演出時以最佳狀態示人，昨日他還在社交網上載綵排的視頻，還開心擺出V字手勢，想不到隔了一日，卻要宣布取消演出呢！

（即時娛樂）