拍拖半年閃婚 楊思琦認大肚後首見人︰覺得自己中獎 (16:35)

【今日直擊】楊思琦早前宣布年中與圈外男友在外地註冊結婚，目前已懷有身孕，令人驚喜﹗思琦今日現身ViuTV活動，穿上DEEP V蛋糕裙，上圍明顯升Cup，但孕肚因裙子設計而未太明顯。新婚的她滿臉笑容，坦言︰「我已年長，今次覺得自己中獎﹗」不過，思琦對預產期、胎兒性別及丈夫的資料都極度保密。

她說︰「懷孕已過3個月，好開心，好難得，找到我『愛的森林』了﹗丈夫是圈外人，我們想低調，所以在外地註冊，但今次真係雙喜臨門﹗（結婚後才有BB？）是。」思琦只透露丈夫是在香港生活的中國人，雙方經朋友介紹認識。她甜絲絲地說︰「我們相識超過一年，拍拖超過半年。（閃婚？）我們一拍即合，他對我好好，我好開心，他用個心愛我，我們很夾，好難得﹗（如何稱呼他？叫你乜太？）叫番我思琦就可以。」

思琦表示女兒楊卓穎知道快要當家姐後非常興奮，每晚攬住她的肚惜惜，又跟胎兒說「細寶寶，我係家姐，你要乖呀」﹗思琦拒透露預產期，只說︰「除非早產，否則應該是鼠年BB。（哪裏生？）未決定。」她透露懷孕後經常頭暈、作嘔，又容易攰，但未打算做少奶奶，會如常工作至產前一刻，但要即日來回的內地工作就未必接，以免太趕。

思琦說︰「現今女性要財政獨立，我與丈夫都是財政獨立。我是工作狂，除了坐月時多休息，我打算繼續工作。」她透露丈夫喜歡小朋友，而且思想成熟，和女兒相處愉快。被問到日後可打算再生時，思琦說︰「我要兼顧兩個小朋友，希望今次順順利利，辦好今次這個大Project再想吧﹗（丈夫知道你的過去？）知道，他認識我。都是以前的事，現在好開心。（補擺喜酒？）暫時未想過，如果擺都以簡單為主。現在最緊要開心，雙方相愛。（老公會否不准你性感？）我們沒傾過，沒有此條文。他很開通，但我懷孕後體重磅了，沒從前那麼輕盈。」

（即時娛樂）