【唔夠圓滑】漠視無綫管理層反對 李施嬅自爆改名得罪人 (17:49)

李施嬅最近憑劇集《金宵大廈》而人氣急升，日前接受商台節目訪問時，自爆當日由李詩韻改名為李施嬅時，曾遭無綫管理層反對，可是她堅持要改名，因此而得罪了某些人。

李施嬅表示：「李施嬅是嫲嫲幫我改的，父母較鍾意李詩韻，嫲嫲就鍾意李施嬅，嫲嫲是我一生人最愛的人，她已離開我，這個名（指李施嬅）對我和嫲嫲好有意思，是她一路會保祐我，雖然大家覺得我好白癡，入行10年才改名，大家已知道你是誰仍去改名，其實TVB好多管理層亦都好後反對改名，但是自己好堅持，這亦是紀念我嫲嫲的一樣事情，覺得會帶來好多好事情，亦因為我改名亦得罪了某些人，覺得我不應該去改，但我無去理，亦可能這種性格不夠圓滑。」

提到昔日與鄧健泓的一段情，李施嬅指對方其實不是她喜歡的類型，大家根本不是好夾，當時身邊好友曾話這段關係無結果，最終二人拖拖拉拉了幾年，直到她去加拿大讀書時才決定分開。至於回復單身後曾被指專揀富二代的男友，她說：「無，只是報道咁寫，認識我的人知道不是。現在只想搵個對的人，只要接受到我就得，因為接受到我的人好難，現在成日周圍飛又事業心重。（想男友大過自己？圈外人？）想大過自己，較想同圈外人拍拖。」

（即時娛樂）