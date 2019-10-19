【專訪】戲鬥曾偉權歐瑞偉 蔣志光感覺擂台上比武過招 (20:31)

無綫台慶劇《牛下女高音》以「牛下七子」蔣志光、曾偉權、歐瑞偉、吳岱融、鄭敬基、韋家雄及曾航生為主線，這個中佬陣容加上題材貼地，不少觀眾讚劇集好看又有共鳴。「牛下七子」當中的蔣志光、曾偉權及歐瑞偉，今次接受《明報》專訪，大談拍攝時的感受，阿蔣直言甚少機會可同一眾資深演員同場鬥戲，有直接上擂台比武的感覺，「過招時對方又會不斷給驚喜你，是非常之好。」曾偉權指大家也有多年「戲齡」，故拍攝時一個眼神對方已心領神會，合作得非常好。

歐瑞偉於劇中繼《愛回家之開心速遞》後再玩「HeHe」情，遭鄭敬基醉後嘴對嘴強吻，他認為這是兄弟情，一點問題都無，而現場目擊的曾偉權則笑說：「真的很震撼，老實講，我都沒想到他們咀那麼久，我在旁數着他們3秒…5秒，心諗『仲嚟？』。」

「牛下七子」除了正常演戲，還要應付不少唱歌場面，歌手出身的阿蔣可謂無難度，曾偉權和歐瑞偉較少在幕前開金口，二人雖然平時有登台唱歌經驗，首次在電視前獻唱也感大壓力，其中還要唱意大利歌，幸好有阿蔣在場，用中英文混合拼音幫他們翻譯，照着唱便可：「同阿蔣合作最好的地方是，他不止自己做戲，還會顧及身邊人，所以跟他開工很放心，無得頂。」對於網民提議「牛下七子」組成熟男團，跟小鮮肉對擺，三人坦言希望有機會一齊去登台。

欲知專訪詳情，請留意明天（10月20日）明報娛樂版。

（即時娛樂）