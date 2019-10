next

朱千雪(Tracy)今年8月與青梅竹馬的醫生男友吳昆倫(Justin)在峇里島舉行婚禮,成為人妻,但未知何時會成為人母。Tracy今日在Instagram上載她與一個BB近距離對望的照片,見Tracy瞪大眼睛望住BB,嚇到BB喊,非常可憐﹗Tracy留言︰「Guess the baby is not a fan 👶🏻.(估計這寶寶不是粉絲)」不少網民留言大笑,有粉絲就提議Tracy「自己生番個玩吓」,亦有網民說︰「太近啦😂,可能佢未見過咁大隻眼,所以嚇親,哈哈。」

(即時娛樂)