【孖羅樂林10月生日】林淑敏獲偶像歐陽震華驚喜賀壽 (21:19)

TVB處境劇《愛‧回家之開心速遞》一班演員經常日對夜對，感情儼如一家人，最近他們分別為10月壽星羅樂林及林淑敏慶生。今日（10月20日）71歲生日的「大龍生」羅樂林，近日為《愛‧回家》開工，兩個劇中仔女「大小姐」林淑敏及「Terry」李偉健，聯同其他台前幕後為他送上生日驚喜；雖然只是一個迷你生日蛋糕，卻滿載眾人的祝福。李偉健在社交網分享大合照，他留言祝「爸爸」生日快樂、身體健康，網民也齊齊祝賀大龍生，其中有人留言問：「點解大小姐會喺大龍生隔離？佢哋兩個好番咩？」

「大小姐」林淑敏則於日前（10月17日）43歲，《愛‧回家》這個大家庭為她預備了生日蛋糕慶祝，除了劇中男友「送水輝」許家傑、「細佬Terry」李偉健及「舅父KC」歐瑞偉外，很多同劇演員及幕後工作人員也跟她慶生，期間還有曾客串演出的歐陽震華驚喜現身，逗得視他為偶像的壽星女喜上眉梢。林淑敏在社交平台分享開心時刻，並留言「生日都係一個開開心心大家圍埋食飯的藉口。感恩我身邊的人和事都如斯美好！我禱告求耶穌祝福我身體健康，感恩和知足，有能量好好愛著身邊的人！感謝主，阿門！很喜歡 #好爸bar 原來身邊有好多 #十月壽頭 謝謝您們的蛋糕」。

（即時娛樂）