【無敵是愛】姑侄矛盾大對決 馬蹄露：珍惜親人不割席 (00:53)

無綫藝人馬蹄露跟侄兒馬米高一向是最佳拍檔，姑侄合作「跟住姑姐去旅行」，又有「跟住姑姐去Shopping」好搞笑。於10月6日，馬蹄露在旺角示威現場拍攝示威者破壞中國銀行櫃員機，雙方發生衝突而受傷。事件後，有發覺馬米高曾在社交網發表過撐反修例運動言論，跟撐警的姑姐馬蹄露是兩極端。有指自反《逃犯條例》修訂風波，馬蹄露與馬米高疑因政見分歧少同場。馬米高曾在社交平台表態，說：「屋企人有事我都會喺佢哋身邊，好似佢哋會無條件照顧我一樣，以前係咁，依家都係... ...我只係想講：屋企人對我來講好重要。」

馬蹄露接受《明報》電話訪問，提及侄兒馬米高，她甜絲絲說：「受傷後Michael都有陪伴我到醫院洗傷口。大家都珍惜親人不可分割的關係。」問她跟侄兒政治立場不同，是否影響兩人關係？馬蹄露稱每個人有獨立思考是正常不過的，雖然政見不同，理性討論可以更了解親人，感情不會變，親人更加不會割席。她跟侄仔感情沒有變，兩姑侄是最佳拍檔。她又說：「唔針對政見問題，日常瑣事丶討論劇本或閒談，我和Michael 也會有不同意見，只要任何一方不堅持己見，過一陣我哋又再回復從前一樣老友，畢竟他是年輕人與我人生經歷有所不同。」

問馬蹄露旺角遇襲事件對她的影響？她稱因為有些斷章取義的報道，受到很多網上攻擊，但她也有很多街坊、香港市民支持，還有在微博留言支持的粉絲。早前肥媽接受傳媒訪問，表示連月來的新聞令她情緒受影響要睇醫生，她不敢看新聞。馬蹄露表示會照常睇新聞，關心社會事態發展，但不看太長時間，她亦希望傳媒能不偏不倚報道真相。她也想跟年輕人或有不滿的香港人說，不要被任何人或事煽動，去做破壞香港與法治的不理性行為。她仍然相信人之初丶性本善，希望香港人和諧。

（即時娛樂）