【墮落花】溫碧霞恨攞金像獎影后 關智斌自爆多親熱戲 (21:04)

由溫碧霞（Irene）與關智斌（Kenny）主演的電影《墮落花》，入圍今屆香港亞洲電影節「隆重呈獻」環節，兩位男女主角異口同聲表示，相信此片會帶給觀眾一個很大的驚喜！

溫碧霞自言看到《墮落花》劇本便愛上了：「片中角色身懷毒癮，不時出現幻覺，對演員來說好吸引，演繹難度相當高；拍攝以來，無論攝影、美術、視覺效果、演員等，全部都好完美，我對試片十分滿意，很期待觀眾的反應。」她早已渴望染指金像獎影后，會否加倍期待？溫碧霞說：「我話冇，你信唔信？這個（金像獎影后）一直是我的夢想，由15歲開始演戲，已憑《靚妹仔》與《俏皮女學生》入圍金像獎最佳新人獎，令我從小訂立目標，希望成為一個出色演員。今次我盡自己最大努力演好《墮落花》，最重要是大家喜歡這齣電影，獎項無疑是終極夢想，我會抱隨緣心態，若然上天賜給我，我會欣然接受。」

關智斌已8、9年沒有拍攝香港電影，是次回歸香港影壇，他慶幸遇上《墮落花》認真而出色的製作團隊。他還預告最大驚喜，是勢將打破觀眾對溫碧霞及他的既定認知！「Irene一直給外間好靚、好有味道，甚至仍停留在海潮時代的印象，但今次合作，我看到一個全新的Irene，完全將我帶入比較黑暗、基調沉鬱的角色，所以大家入場前要有心理準備，《墮落花》並非Irene一貫的愛情電影，以及我拍慣的校園片，是一次重大的改變」。關智斌渴望知道觀眾的觀後感，他說：「電影高潮起伏，滿載愛恨情仇，我相信如果有提問環節，大家會對戲中的親熱場面最感興趣，坦白說，這齣戲的親熱場面頗多，對我是一個突破！」

（即時娛樂）