【未收支平衡】為新片赴台造勢 韋史密夫爆李安發嬲：我忍唔住笑 (22:09)

《臥虎藏龍》金像導演李安與《黑超特警組》韋史密夫（Will Smith）合作荷李活新片《雙子任務：疊影危機》，兩人今日現身於台灣舉行的記者會；其間，李安感謝韋史密夫陪他回台灣家鄉跟大家見面，這種友情讓他感到很窩心。

韋史密夫相隔6年再赴台，他稱上次到台灣表示想跟李安合作，估不到夢想成真，更說李安是其願望清單中最想合作的導演。韋史密夫回憶當李安邀他到辦公室見面時，發現對方的辦公室貼滿了他的照片，讓他嚇呆了，「這根本是韋史密夫的研究室，李安是我的狂粉」。韋史密夫又讚李安脾氣溫和，兩人合作期間，有次從早上6時到下午3時還沒拍到他的戲分，李安就對他說：「我很少生氣，但我現在真的很憤怒，我要跟你說我很抱歉。」令韋史密夫忍不住笑，他心想：「這叫做最憤怒的時候？這簡直太紳士、太可愛了吧！」

此片雖然有先進視覺效果及特技，但據美國傳媒報道，在影評網站Rotten Tomatoes只有約四分一的好評，可說是李安導演生涯中吸最多負評的作品。據悉《雙》片成本1.4億美元，另加宣傳費約1億美元，但本月11日上映至今，全球票房約1.18億美元，距離收支平衡之路尚遠，有傳媒估計該片可能面臨7500萬美元虧損。《雙》片本可寄望內地市場，上周五卻撞正《黑魔后2》同期開畫，截至昨日為止，後者累收1.72億人民幣，成為票房冠軍，《雙》片則以1.55億位列第3，似乎未能扭轉劣勢。

（即時娛樂）