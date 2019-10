胡杏兒與丈夫李乘德(Philip)的大仔Brendan兩歲大,經常擺出天然呆表情,非常可愛﹗Philip不時在社交平台分享家庭樂,昨日他上載跟Brendan的生活照。照片中的Philip、Brendan面前有一杯大雪糕,Brendan嘴扁扁,扮可憐望住爸爸,Philip拿着小匙羹,笑咪咪地望着囝囝。Philip留言︰「Hmmm. You first or me first? 🍨 #你先定我先 #icecream 」看來,Brendan很想食雪糕,遂裝出一個可憐樣,希望爸爸能先讓他吃一口。

(即時娛樂)