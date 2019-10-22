視帝競爭激烈 袁偉豪贏面大 《白色強人》馬明郭晉安內鬥 (18:28)

陳山聰首次擔正主演的《金宵大廈》有收視有口碑，令他躋身視帝熱門人選之列。（資料圖片）

姜皓文在《鐵探》中表現出色，不過他非無綫親生仔，雖是黑馬，但得獎機會不太高。（資料圖片 / 資料圖片）

郭晉安在《白色強人》飾演表面似奸，其實是好人的楊逸滔醫生。（資料圖片）

無綫每年一度的《萬千星輝頒獎典禮》還有兩個月就舉行，雖然無綫尚未公布入圍名單，但今年大部分劇集已播出，台慶劇亦已定檔，當中馬國明、袁偉豪、王浩信、郭晉安及陳山聰被視為今屆視帝的5大熱門人選。

陳山聰今年只有《金宵大廈》一套劇，而且是他首次做男主角的作品。雖然《金宵大廈》贏盡觀眾口碑及收視，而且剛播完，畫面仍在觀眾腦海中，但始終這是山聰第一次擔正，他亦多次表明恨攞「飛躍進步男藝員」而非視帝，似乎贏面不大。

王浩信近年獲無綫力捧，主演的《解決師》被點名成為台慶劇，且已播出個多星期。王浩信在劇中擁有兩段人生，亦正亦邪，而且《解決師》是他與唐詩詠繼《不懂撒嬌的女人》後再度合作的劇集，單是這兩點已夠話題性。不過，《解決師》播出不久未入戲肉，外界反應一般，王浩信能否再成視帝存在暗湧。

郭晉安與馬國明在《白色強人》中表現出色，郭晉安以奸角的演繹手法去飾演一個好醫生，演技再次被肯定。郭晉安曾經憑《戇夫成龍》、《阿旺新傳》及《忠奸人》3奪視帝，今年要第4次登上視帝寶座不是無機會。

馬國明近兩年先後憑《降魔的》及《宮心計2深宮計》奪「最受歡迎電視男角色」，可惜始終跟視帝獎項擦身而過。今次他在《白色強人》中演回他最在行的醫生「唐明」，雖然未見大突破，但角色討好，對女主角唐詩詠用情深，絕對是得心應手。

袁偉豪是無綫重點捧上位的小生之一，去年他憑《棟仁的時光》成為新加坡、馬來西亞雙料視帝，但香港的視帝獎座就被馬德鐘憑《跳躍生命線》「麥在田」一角奪走，飲恨未能「大滿貫」。今年，袁偉豪在《鐵探》中的演出大獲好評，連同劇的惠英紅也讚他表現出色，奪獎呼聲極高﹗袁偉豪在劇中飾演絕症病人，因頭部中槍後患上創傷後遺症。他為了演繹角色，花了3個月時間激減20磅，再用10日時間脫水以達至極度消瘦狀態。

除了以上5位大熱門，姜皓文也是今年不容忽視的黑馬。姜皓文在《鐵探》中飾演的臥底「Bingo」 獲外界激讚，角色本身有不少感情和內心戲，難度高。他在劇中與患有腦退化症的嫻姐（盧宛茵飾）的母子情亦令觀眾非常感動。

（即時娛樂）