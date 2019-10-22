影后級外援鬥親生女 惠英紅無得輸 李施嬅隨時首封視后 (20:41)

無綫《萬千星輝頒獎典禮》尚有兩個月就舉行，視后方面的競爭跟視帝一樣大，屬影后級外援與無綫親生女之爭，得獎機會較大的有李施嬅、惠英紅、陳煒、唐詩詠，還有下月播出的《多功能老婆》楊千嬅。

李施嬅效力無綫15年，演技早被認同，2017年更衝出國際，憑微電影《Once More》成為美國兩個影展的「最佳女主角」，卻從未得到過「娘家」的鼓勵，跟視后一獎無緣。施嬅今年播出的《金宵大廈》大獲好評，她一人分飾兩角，空姐Alex及舞女CoCo姐同樣形象立體。劇中Alex遇上空難一幕，施嬅的驚恐表情非常逼真，連青筋都現埋，演技一流﹗雖然施嬅今年4月已約滿離巢，轉簽美國經理人公司，成為「Marvel隊長」Brie Larson的師妹，但她與無綫關係良好，登上視后寶座機會極大﹗

惠英紅在《鐵探》中飾演霸氣總警司萬晞華（Madam Man），曾在影壇奪獎無數的她在劇中發揮影后級演技，一個眼神、一個微細表情或動作、說話時的語氣都將Madam Man的性格表現得淋漓盡致。Madam Man因權鬥間接累死愛子Matt Sir（楊明飾）一幕，惠英紅的演繹更達至神級，連喊也有幾個層次，張力十足，絕對是無得輸﹗《鐵探》今年4月播出時，惠英紅已被捧為視后大熱，唯一隱憂是劇集播完已有一段日子，她亦非無綫親生女。

陳煒去年憑《宮心計2深宮計》獲得「最受歡迎電視女角色」，視后一獎就輸了給《BB來了》李佳芯。她今年在主演的《好日子》中有細膩演出，加上是無綫親生女，絕對有機會再下一城，登上視后寶座。

唐詩詠今年有兩套主演劇集出街，包括叫好叫座的《白色強人》及正在播放的台慶劇《解決師》。詩詠在《白色強人》裏表現出色，和馬國明在劇中的感情線，觀眾非常受落。不過，前年憑《不懂撒嬌的女人》封后的她今年卻未戰先認輸，睇好惠英紅能當選視后。

楊千嬅主演的台慶劇《多功能老婆》下月播出。事隔17年再拍無綫劇，而且獲安排跟17年前電影《新紮師妹》中的對手「劍雄」黃浩然合作，《多》劇又是「金牌編劇」陳寶華回歸無綫後，以總監製及總編審身分主理的劇集，極受重視。雖然《多功能老婆》尚未推出，但千嬅的影后級實力不容忽視，有一定的得獎機會。

去年視后李佳芯在《白色強人》也有出色表現，可惜她與《她她她的少女時代》田蕊妮一樣，因網上言論捲入政治風波，因此遭內地網民杯葛，更傳出被內地封殺的消息。有傳兩人因此被無綫雪藏，今年得獎機會甚微。

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（即時娛樂）