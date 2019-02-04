「大隻仔」約滿離巢 溫家偉：多謝TVB畀咁多機會… (20:28)

「大隻仔」溫家偉於2008年參加無綫香港先生選舉後入行，最令人有印象是主持《搵食飯團》，原來入行已有10年的他，最近約滿無綫轉戰新加坡發展。

溫家偉今日在社交平台留言交代：「It's official!!! My contract with Tvb has ended!!!!首先我想多謝TVB俾（畀）咁多機會係（喺）呢10年. 如果冇TVB就冇呢一個大隻仔。其實10年過得好快。我仲記得我第一次行入TVB。一個好驚，唔識講中文嘅小朋友。不過因為佢哋我學識左（咗）好多嘢。我想喺呢度多謝所有監製，導演，同埋任何人幫到我，俾（畀）個（過）機會我。希望有一日我哋可以再見面。我會繼續努力喺香港發展。我同時間開咗一個新嘅YouTube Channel。I will have a daily vlog of my life! 我做緊咩啊，食緊咩啊，拍緊咩啊，全部係（喺）我嘅YouTube channel就會見到 **Link in profile ** Anyways.. 喺呢度想講多一次多謝TVB,多謝所有幫過我嘅人。我好相信我哋有一日會再見面。」

（即時娛樂）