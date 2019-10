「大隻仔」約滿離巢 溫家偉：多謝TVB畀咁多機會… (20:28)

「大隻仔」溫家偉於2008年參加無綫香港先生選舉後入行,最令人有印象是主持《搵食飯團》,原來入行已有10年的他,最近約滿無綫轉戰新加坡發展。

溫家偉今日在社交平台留言交代:「It's official!!! My contract with Tvb has ended!!!!首先我想多謝TVB俾(畀)咁多機會係(喺)呢10年. 如果冇TVB就冇呢一個大隻仔。其實10年過得好快。我仲記得我第一次行入TVB。一個好驚,唔識講中文嘅小朋友。不過因為佢哋我學識左(咗)好多嘢。我想喺呢度多謝所有監製,導演,同埋任何人幫到我,俾(畀)個(過)機會我。希望有一日我哋可以再見面。我會繼續努力喺香港發展。我同時間開咗一個新嘅YouTube Channel。I will have a daily vlog of my life! 我做緊咩啊,食緊咩啊,拍緊咩啊,全部係(喺)我嘅YouTube channel就會見到 **Link in profile ** Anyways.. 喺呢度想講多一次多謝TVB,多謝所有幫過我嘅人。我好相信我哋有一日會再見面。」

