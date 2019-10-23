【《十年》系列】樂印姊妹堅持追夢 低潮期存摺簿得42元 (17:49)

駱胤鳴（烙印）於2009年參加《超級巨聲》入行，之後與胞姊駱胤樺（樂樺）組成「SiS樂印姊妹」，可是今年6月跟唱片公司約滿，唱歌夢要暫時擱置；烙印留在無綫娛樂新聞台擔任主播，樂樺則轉行當老師教音樂和英文。回望十年，烙印直言掙不到錢，卻掙到友誼，「我試過半年沒收入，戶口只得42元，覺得自己很可憐，影了張相放上fb，很多人主動請我食飯，為怕傷我自尊心，會考立名目，好似麥美恩說在Annual Dinner抽中萬八元，請大家食飯，我會相信嗎？在公司遇見吳業坤，他知我沒錢吃飯，即給了我100元，我至今未還，雖然是俱俱小數目，但已令我感受到人間有情，很感謝他們雪中送炭。說很辛酸嗎？又未至於很慘，有那麼多人幫忙，認識到一班好朋友，反而是有得」。

樂樺相對較妹妹幸運，畢業於香港大學文學士音樂系及語言學系，持香港大學學位教師教育文憑，並考獲八級英國皇家音樂學院鋼琴、聲樂及樂理證書，出道後仍兼職教音樂，有一定收入支持，不影響追逐音樂的夢想，「很多人都不知有半職老師，人生其實有很多可能性，但要你去發掘，不要限死只做一行職業」。

樂印姊妹為追夢而入行，有丁點兒回報和迴響便很開心，「在娛樂圈我們算失敗，所有人入行都想有一定成就和知名度，我們知名度是不夠的，很多歌手會兼顧拍劇，但我們打不入這市場和做不到我們很想做的音樂，是否完全失敗，又未必是，上到夢想的樂壇流行榜頒獎典禮這個台、在九展開過一場音樂會、出過三張唱片13首歌，寫了一首《謝謝你》，一年後在抖音再次hit起來，現在仍hit中，做過的東西是不會消失的，繼續影響很多人」。

欲知專訪詳情，請留意明天（10月24日）明報娛樂版。

（即時娛樂）