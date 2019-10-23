【再見亦是好朋友】洪永城Ig甫合照 唐詩詠第一個留言...... (18:48)

洪永城、唐詩詠分手後再見亦是朋友，齊齊現身好友黃翠如的38歲生日派對，再加上詩詠的緋聞男友馬國明，令他們3個成為整場慶祝活動的亮點﹗

洪永城今日下午才在Instagram上載生日會大合照，向壽星女黃翠如留言︰「呢排成日見，本來都唔想再見到你，不過大家熱烈邀請吓（下），點到嚟一嚟打個招呼。#生日快樂🐠 #大個女喇分析能力要強啲 #都唔明中間果（嗰）舊（嚿）腩肉 #唔係自己生日就成日企中間 #去咗一個山洞入邊（面）打邊爐 #一班人一齊玩killer係開心嘅 #教識咗明哥玩killer係大家嘅福氣」

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洪永城留言中的「嗰嚿腩肉」相信是指大合照時站在生日蛋糕前的蕭正楠，不知道的話可能真的會以為是蕭正楠生日；「明哥」就應該是指馬國明。洪永城分享合照後，唐詩詠第一個留言，她對洪永城說︰「你點止打個招呼咁簡單呀😆？明明係醫生又唔講，等大家殺咗你。」黃翠如和議道︰「醫生扮殺手🙄抵～」

有粉絲見洪永城大方甫有舊愛在內的大合照，加上詩詠公開留言，忍不住說︰「好開心見到你同Nat（唐詩詠）同框，再見亦是朋友👍。」

（即時娛樂）