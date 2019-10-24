疑遭政治打壓 阮民安申請伊館麥花臣場館開騷被拒 (18:42)

阮民安先後申請在灣仔伊館及旺角麥花臣場館開騷被拒，他揚言仍有幾個演出場地方案，一定找到地方開騷。（阮民安facebook圖片 / 明報製圖）

阮民安（Tommy）自反修例運動開始以來，一直站在前線，多次參與遊行活動，又利用社交網做文宣工作。他早前宣布計劃舉行演唱會招待學生免費入場，讓大家輕鬆一晚，可惜至今仍未申請到場地。阮民安昨日在facebook甫長文炮轟，說自己疑因政治取向遭打壓，先後入紙申請灣仔伊館及旺角麥花臣場館開騷被拒。

他說︰「是咁的！話說我之前出咗個Post講話我會開一個show，因為抗爭路漫長，所有學生免費入場，希望手足可以入嚟唞番晚，玩番晚！之後，真係好多手足支持，免費登記嘅有，買飛嘅有，贊助嘅有，海外嘅手足買飛請學生睇嘅都有！而我哋由決定搞嗰刻，我哋團隊已經即刻排Rundown，做production，約嘉賓，練歌等，個Show隨時Ready可以做！所以，經過頭十日嘅優先統計人數之後，見到其中一個首選場地---伊館（嗰時都未知X婆150答問大會會喺嗰度做），12月13有期，刻不容緩，即刻入紙申請。」

「有朋友提點，個入紙名唔好咁有政治意識，會易搞啲。好啦，咁就咁用『阮民安演唱會』入啦，心諗呢六隻字無一隻係關政治事啩？（有諗過個入紙名叫流行經典集體回憶我愛黎小田演唱會添）咁第一封回覆，已經係話我申請個日期係2020嘅12月！！！X呀，2019都未過，講2020，同事已經話佢哋有機會玩嘢！之後話3個星期後通知，到咗噚日，終於正式通知話場館要內部緊急裝修，唔批畀我。內部緊急裝修（咁敏感）？？？咁你又畀個期我入紙？」

「之後即刻去麥花臣拎期，本來可以有11月15個期，因為一班麥花臣前線同事深黃，所以佢哋都好想我喺嗰度開到Show，非常幫手！但今日又收到特別通知，如果要改主題（因原本Book咗嘅場主係用呢日嚟拆台做Move Out嘅），要90日前通知！佢哋話，即係上頭又唔批。」

「坦白講，呢段時間有大大小小嘅Show突然取消，開唔成，但偏偏我好需要個場開Show，就唔批！！！X你個乖。喂，大佬，我淨係想搵個場同大家唱吓《開始戀愛》，唱吓《初哥》咁啫，放鬆吓啫，有幾政治呀？」

「但放心，咁多位已經支持咗我或準備支持我嘅手足，我哋已經立即進行緊Plan B，C，D，一定有一個地方可以做到，好快會正式公布！其實仲有一個Plan E ，就係如果到最後真係無場，咁我就去呢千幾人嘅屋企門口逐個唱畀您哋聽啦😍﹗或者手足門（們），對呢件事有咩提議或想講，大家喺留言同我講啦！」

（即時娛樂）