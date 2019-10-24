【賭王首個男孫】何猷君宣布做老竇 B仔取名何廣燊 (18:15)

賭王何鴻燊四太梁安琪的兒子何猷君，宣布老婆奚夢瑤誕下囝囝，是賭王首個男孫，四太也榮升做嫲嫲！猷君和奚夢瑤在社交網報喜，並貼上一家三口合照，不過B仔則以豬仔圖案遮住，另一張則是全家福，相中四太﹑猷亨﹑超盈和B女，以及超欣等合照，相當溫馨，猷君還宣布囝囝叫何廣燊，又指B仔是第五代的男丁。

猷君在ig寫道：「好久不見！跟大家分享一個我們家族的大喜訊！我和我老婆@mingxi11（奚夢瑤）升級當爸爸媽媽了！

謝謝我老婆小明！陪伴她從懷孕到生產的這段時間裏，我才知道當媽媽的犧牲與不易。以前她走路都蹦蹦跳跳，懷孕以後走路都不方便，還要忍受強烈的孕吐和難以控制的情緒波動，這世界上的媽媽們實在太辛苦了！謝謝老婆熬過那段時間，為我生下一個健康又可愛的寶寶。

我爸爸下個月就98歲了，他對於我來說，是像超人一樣的存在，無所不能，我小時候的願望他通通（統統）能幫我實現。可對於他自己，卻一直有一個願望沒有實現，那就是抱孫子。今天終於能夠很高興地告訴他，他有長孫了！他老人家的願望終於實現了，我們家終於有第五代的男丁了！

對於寶寶的名字，我們家一直都是根據族譜 『啓 世 鴻 猷 廣』取名的，第二個字是每一代通用的，第三個字一般是父親取，寄寓對小孩的希望。我爸以前說過，他的財富是他給每一個兒孫的禮物，能積累多久多少就看自己的本事了。

可是對於長孫而言，他希望給到一份獨一無二的，一份能夠陪伴一輩子的禮物，那就是把他自己的名字送給長孫來繼承。所以，我兒子很榮幸地叫何廣燊，希望他能夠像他爺爺一樣，成為一個有益於社會的傳奇人物。我給廣燊取的英文名叫Ronaldo，希望他會又高又帥，既有天賦，又能通過自身努力贏得世界的認可，沒壓力哈 兒子No pressure！

再次謝謝我的老婆，你是最棒的，我愛你❤️！」

（即時娛樂）