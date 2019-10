關心妍(Jade)與丈夫楊長智2009年結婚,2016年誕下女兒楊榮心。今日是兩人結婚10周年的日子,關心妍親手為丈夫打造鑲有心心的十字架作為禮物,非常有心思﹗她說︰「結婚十週(周)年親手打做(造)我們的Symbol『十字架心心』送給 @yangjonas(楊長智Instagram名字)做禮物 !十年之後我一樣想講 I still want to marry you ❤️ ﹗」楊長智就在社交網上載與關心妍的合照,以英文留言︰「Happy 10th Wedding Anniversary @kwansumyinjade(關心妍Instagram名字).In GOD we married. In GOD we continue. #stilllaughingtogether #alllove」

(即時娛樂)