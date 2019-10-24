【喜事重重】左擁右抱孫仔孫女 「嫲婆」梁安琪開心到喊 (21:56)

【今晚直擊】賭王何鴻燊四房兒子何猷君榮升父親，老婆奚夢瑤誕下B仔「荷葉飯」何廣燊（Ronaldo），升呢做嫲嫲的四太梁安琪自然開心到爆，今晚她到醫院探望孫仔：「多謝多謝，真的好開心，想不到喜事重重，我都覺得忽然間『升級』，變了大家所說的『嫲婆』，我跟朋友說會請吃『嫲婆豆腐餐』。

（每天也來抱孫？）會，日日都來抱，多謝大家﹑辛苦大家。（送什麼給孫仔和新抱？）仍未想到，因為都提早了（出世），所以商量，不過不是提早好多，未知應該送什麼給BB或新抱。我覺得新抱又好﹑個女（超盈）又好，她們跟我傾偈，都知道做媽媽不簡單，她們捱過懷孕過程，我相信她們會好惜BB。（忙湊孫？）是的，我老嘛，照你們所說，是否應該退休？（左右手各抱一個孫？）都得，我耕過田。（B仔幾多磅？）都足磅，也是足月。（何生開不開心？）你想想會不會不開心？

（會否送大屋給孫仔？）這些太奢侈，留待他的父母努力去做，我自己送什麼給新抱，我都覺得她很辛苦，我也要想一想，都要有秘密的。（會否過兩招給子女如何湊B？）現在不同了，我是幫手玩，責任在他們，我們是玩吓。（子女成熟了？）他們責任大了。（你開心到睡不著？）真的，他們就緊張到睡不著。

（陪入產房剪臍帶？）我生BB時，我是全麻（全身麻醉），沒看過，所以不知道，Mario（猷君）覺得我可以重溫，會更加惜孫仔，嘗試未做過的事。（新抱順產還是剖腹？）這個留待Mario說。

（準備湯水？）一早準備好，超盈已有經驗。（派利市給公司員工分享喜悅？）我又沒想到。（BB房已搞掂？）仍在整理中，只差少少。（一早已知男丁？）最後才先知，好神秘。（他們知？）我不知道他們是否也知。（當知道男孫開心到喊？）都有的，Mario叫我剪臍帶就看到，入去（產房）才知。（邊喊邊剪？）當時我已震過貓王。」

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（即時娛樂）