梁詠琪(Gigi)與西班牙籍丈夫Sergio的女兒Sofia已經4歲大。差不多3個月沒在社交平台分享女兒生活照的Gigi昨天在Instagram上載Sofia玩旋轉木馬時的照片,留言指暑假時帶Sofia到公園玩旋轉木馬,Sofia睇中當中的木馬貓,問她︰「Mum, can I have a big cat like this one ?」照片中的Sofia跟爸爸非常似樣,而且遺傳了爸媽的優良基因,身材高䠷,是個長腿小妹妹﹗鍾嘉欣留言讚Sofia是個小美人。

(即時娛樂)