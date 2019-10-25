【37歲索媽】曬超性感舊相呃Like？ 孫慧雪霸氣反擊 (15:47)

已為人母﹑現年37歲的索媽孫慧雪（雪雪）在社交網上載兩張超性感靚相，卻遭網民質疑是否貼舊照呃Like，雪雪在instagram撰長文反擊：

最常聽到嘅問題！

「問：你啱啱po嗰啲相係你啲舊相來㗎？

未生B前影㗎嘛？

答：新相嚟㗎！我前幾日影㗎咋！

問：咁可能你夠後生生？

答：唔係呀！我今年37，就嚟4字頭啦！

問：睇唔出喎！咁你一定陀（佗）B嗰陣，個肚唔係好大啦！

答：唔係呀！我個B 38週出世都9磅！

問：咁你一定係肥B唔肥人啦!! 答：我都160磅！

問：咁你keep得好！

我想講嘅係「女人要keep一定Keep到！」 好多時想生BB嘅女士，都好鍾意搵我傾生仔經；我最常聽到，就係有人話，真係好擔心keep唔到、會肥、會盤骨大、胸部會變型（形）⋯⋯講到好擔心同好似點都返唔到轉頭咁！仲聽到有人話大肚時諗住剩係食菜，因為怕肥！

千祈唔好！！！！！BB喺個肚入面發緊育㗎！你都唔想佢唔健康或者唔聰明啦！如果係咁，就唔好做媽媽啦～因為做媽媽只會怕一樣嘢，就係BB唔健康！所以有咗BB嘅時候，就真係唔好諗咁多！剩係吸收多種類嘅營養，養好身子，之後慢慢keep都唔遲，

我都年紀唔細，仲有幾年都4字頭，我都keep到！你都一定keep到！一齊加油♥️」

（即時娛樂）