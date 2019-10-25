【息影後變「學霸」】54歲女神柏安妮成為臨牀心理學家 (17:56)

由陳慧珊（Flora）主持的香港開電視節目《放學後》，邀請到久未現身幕前的1980年代混血女神柏安妮（Ann）和林建明（大姐明）擔任節目嘉賓。

柏安妮在1980年代紅極一時，卻在1993年急流勇退，她息影後回歸校園，並先後取得香港大學生物系、香港理工大學職業治療學系學位，堪稱才女。柏安妮的父親是外國人，她坦言父親的思考方法和中國人不一樣，不時鼓勵她做喜歡的事，因此她從影前，已是香港花式溜冰冠軍：「我發覺來見我的人之中，最多、最難解決的個案，都沒有一份熱衷的興趣，沒有興趣、就只剩下學業。我在想，如果我小時候沒有溜冰，真的不知道會把時間花在哪裏。」

近年柏安妮成為了臨牀心理學家，為家長和孩子築起溝通的橋樑，「學霸」如她卻謙稱自己不是專家：「最好的治療師應該永遠自覺不足，因為當你開始自認專家，你就永遠不會學習，我一直都在學習，每天見到不同的小孩和家長，我都從他們身上獲益良多。」她希望從自己開始影響他人，「一個人的力量不大，但你可以用一個人的力量，影響更多的人。」

人生如戲，大姐明的前半生歷盡滄桑，她憶述5、6歲時，媽媽帶著哥哥、姊姊和她，以半正式、半偷渡的形式，從江門來到香港。那個年代，父母全都出去工作，小孩子要學懂照顧自己，她從那時起學會獨立：「原本以為沒有機會升讀（中學），但我在暑假期間、還有下課後的時間，我去掙外快，譬如摺紙袋，一個星期去幾次；放暑假就去假髮工廠打工，後來我自己存了一些積蓄，供自己讀中學。」

一心從事演藝的大姐明，投考藝員訓練班失敗，卻偶然當上沙灘小姐入行：「我完全沒想過參加選美，只是想進入這個行業，那我就做吧。我自己請一個私人化妝師，幫我全身化妝，事前事後去哪裏拍照、宣傳，我什麼都肯做，可能皇天不負有心人，那次我得到沙灘小姐冠軍的名銜，因而得到一份演員合約，進入麗的電視。」

上天似乎回應了大姐明的堅持，可考驗未有離她而去，因為一次意外，她的人生再度陷入低潮：「那時被布景板撞傷頭，掃瞄腦袋、縫針，休息了一段時間。當我重新工作的時候，完全不是自己、好像變了另一個人，導演在我身邊要我說話，我覺得很討厭，什麼事都覺得負面。如是者，在很辛苦的狀態下，完成了這個節目，整個人就倒了下來。」大姐明就這樣在家中睡了一年，才發現自己患上抑鬱焦慮症，最壞的同時，也開啟了她生命中另一章節，她成立了幫助同路人的慈善基金：「所有發生在我們身上的事都有原因，或者我們每個人在世上，都有一個原因，就看我們何時發掘出來、何時得到這份經驗，才可以去貢獻社會。」

（即時娛樂）