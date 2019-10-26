馬浚偉48歲生日願香港回復和諧︰黑夜過後定有陽光 (16:12)

馬浚偉今天48歲生日，生日前夕獨個兒到商場的美食廣場吃午餐，支持一下香港的小店。他說︰「剛剛過去的中午（25號），我獨個兒去了一個商場的Food Court吃了一個午餐，沒什麼特別原因，只是想支持一下小店！」

「過了12點，踏入26號，我又大一歲了！今年生日，沒有什麼特別的願望！我只有一個心願，就是大家都要平安、健康、喜樂！我更希望社會盡快回復和諧，繼續我們從前的互相守望，互助互愛！我衷心祝願，大家一起努力去尋回最善良的自己，用最大的愛心，去包容，去愛身邊人！我從來相信，雨後定有彩虹，黑夜過後定有陽光！明天，一定會更好！記住，只要相信，一定可以！讓我們一起加油！祝福大家！Amen﹗」

昨晚完成第2場演唱會後，馬浚偉今、明兩日也放假，後晚才繼續開始進行餘下的5場演出。近年重返校園的他趁今日假期閱讀跟中醫有關的書本，為明年修讀的中醫學課程做準備。他說︰「又大一歲，更要把握光陰！就由今天開始，為明年另一大進修目標做前期最基本的準備！還有北大EMBA的畢業論文，一切都準備就緒，願一切順利！加油馬同學！#PKUEMBA畢業論文準備中 #明年_中醫學課程 #學海無涯苦作舟 #學然後知不足 #愈上學愈快樂」

（即時娛樂）