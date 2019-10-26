林子博曾壓力爆煲向患癌太太發脾氣︰我好內疚 (19:14)

林子博日前接受商台《1圈圈 星光背後》訪問，提到太太Shirley患上罕有癌症「平滑肌肉瘤（腹腔）」第4期時，坦言到外國求醫的費用是個天文數字，即使留港接受治療也所費不菲。他表示太太最初到私家醫院接受化療，兩次已花費近20萬元，後來排到期就轉睇政府醫生。

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由於政府醫院的化療只可做到12月，以免身體負荷不到，子博擔心太太12月後的治療，所以還安排她接受其他療程。他說︰「12月時點算呢？不可以再做化療，但身體內仍有腫瘤，咪好大件事？所以我帶她去看神醫、試偏方、幹細胞等，什麼都要試。那些都要錢，好貴，一個月要幾萬元。」

太太患病後，子博坦言曾經迷失，經常發呆，直至有天在家中為太太準備注射針藥時，太太突然爆喊才醒覺。他說︰「太太問我是否覺得她好煩。我醒了，為何她會這樣說？原來是因為我在發呆。從那刻起，我不斷提醒自己不可帶負能量回家。」

不過，他坦言要同時照顧家庭及工作的日子很疲累，每天過着一早起牀煮早餐、帶小朋友返學，自己再返工、陪太太看醫生，晚上再買餸煮飯，半夜做完家務才可睡覺的日子，令他壓力爆煲，有一天忍不住向太太發脾氣。

子博說︰「我希望每天盡快煮好早餐，於是買大堆腸仔、火腿回家。太太認為這些食物不健康，不想我煮。我買了大堆回去，她不領情，還鬧我，我就發脾氣，對她說︰『我頂唔順，好攰喇﹗』最後，太太走入廚房𧨾我，向我說『對不起』。我很內疚，為何不能好好控制情緒，還要向她發脾氣。因此，我每次壓力爆煲就駕電單車，兜多兩個圈或去做腳底按摩，處理好情緒才回家。」

（即時娛樂）