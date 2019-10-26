【要搵麥玲玲轉運】「黑仔」陳庭欣自爆屋企鎖匙跌落坑渠 (19:51)

【今晚直擊】陳庭欣（Toby）近半年都相當「黑仔」，繼早前鸚鵡Shabushabu走失4天才尋回，以及日前滑水撞瘀眼後，近日Toby返工時遇撞車意外，致左邊面頰顴骨位撞瘀。今晚Toby出席「善心滿載仁愛堂」記者會，她表示已無大礙，撞車當天因為要趕回公司，所以沒有入院。

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問到是否相當倒楣？她說：「是的，我除了膚色黑，近半年內都好黑，鸚鵡飛走，幸好找回，每件都是happy ending，我連屋企鎖匙也可以跌落坑渠，執不到，結果要拍門要家人開門。（人的問題還是運氣問題？）連住的，我已經抄定幾個Point，由幾月開始發生什麼事，然後給（麥）玲玲姐望望。

（怎樣轉運？）不知道，有什麼方法？是否要擺陣？（如果玲玲姐提議結婚？）要問問她，看看結婚是否幫到手，如果是就要從長計議，不是我要結就結。（男友心痛？）不知他有沒有心痛，但都擔心。（他有否主動提議怎轉運？）要交給玲玲姐。（男友叫你不要揸車？）沒有，我駕駛7﹑8年，都未試過這樣，總之切線時不要心急，要看清楚。」

（即時娛樂）