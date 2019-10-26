繼續撐警未驚過 阿叻︰我上無高堂 下無子女 又唔使搵食 (20:04)

【今日直擊】陳百祥（阿叻）今晚出席無綫《善心滿載仁愛堂》記者會，自言多年來都是「食軟飯」，而另一半黃杏秀經常贏馬，二人也不用工作。不少藝人也受社會運動影響，而令工作量下跌，阿叻被問到可受影響時說︰「我從來沒工作，每年只簽一個騷。我真的沒有工作，做也只做兩個慈善騷、港姐及台慶，每年4個騷。」

阿叻早前到警署為警務人員打氣的片段流出，他在片段中揚言如果他是警務處長，兩個月前已開真槍，阿叻說︰「不是，開不開槍是個制度，不是你說開槍就開槍，否則一早開了槍。我撐警時用不同的語言去說不同的說話，例如個暴徒放火燒車、燒着了個警察、搶槍，他除了開槍還能做什麼？」

阿叻說他從電視畫面看到警察是在被襲時開槍。他說︰「現在不是和平示威，暴力升級，警察制止暴力的方法也要升級。開不開槍不是我決定，也不是整個環境決定，而是看當時情況需不需要。」對於馬蹄露拍攝示威者時遇襲，阿叻說︰「所有被襲擊的人也無辜，不止她。有暴力就是錯，你可以用行政手段、選票去令政府人士及議員下台，不一定要用暴力，而且用暴力也爭取不到。」

好友譚詠麟撐警被指罵，阿叻強調︰「從來無驚過，我認為是正當的，認為他們受壓迫、成為磨心時就會去（撐警）。我是正常香港市民，我是上無高堂，下無子女，又唔使搵食嘅人，所以就做番我正當的事。我字典中沒有『畏懼』這兩個字。」

（即時娛樂）