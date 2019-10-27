擔任個唱嘉賓受寵若驚 余香凝為馬浚偉炮製生日驚喜 (15:58)

余香凝（Jennifer）早前有份演出馬浚偉自編自導自演的電影《生前約死後》，日前對方於演藝學院開演唱會，她獲邀擔任嘉賓，與馬浚偉合唱《只怕不再遇上》，以及獨唱歌曲《簡單情歌》。

適逢是馬浚偉48歲正日生日，Jennifer買了生日蛋糕與他慶祝，她又大讚馬浚偉︰「知道表演後一日，是他的正日生日，都有準備一個蛋糕，係一個驚喜，當時佢化緊妝，但都唔理衝入去送畀佢，諗住等佢搞好晒先影相，但佢好好，冇架子，未化好妝set好頭，著住浴袍都影咗張相先，不過佢要開騷keep住身形，所以冇即刻食個蛋糕。」

提到能擔任馬浚偉演唱會嘉賓，Jennifer直言受寵若驚︰「剛知道要做馬浚偉演唱會嘉賓時真係受寵若驚，因為演唱會係一件大事，點解會搵我，我都驚自己唱得唔好，影響個騷。」雖然二人早前上電視節目時已經合唱過一次，不過Jennifer綵排時坦言近距離面向大批觀眾依然相當緊張，她表示︰「繼金像獎獻唱後，第一次面對咁多觀眾，近距離交流，所以初時都驚，綵排時都諗坐滿人的情況。」不過Jennifer透露馬浚偉於她出場前向觀眾勁讚她，感謝對方為她減壓，看到觀眾反應好好，令她由緊張變成享受。

（即時娛樂）