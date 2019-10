next

早前宣布有喜的許芷熒(Whitney),現時專心佗住「馮寶寶」,她不時在社交網分享美麗孕照,昨天Whitney在instagram上載和老公Alex的拍拖相,放閃曬幸福。Whitney說:「好好珍惜最後幾個月的二人世界,其實同老公自相識以來,都好少出街,以前拍拖嘅節目,就係留喺屋企一齊煮飯仔,睇電視,傾偈。

而(依)家BB快要出生,好似彌補番以前冇出去拍拖嘅時光。但係其實兩個人喺埋一齊,已經係最快樂...我們兩口子拍拖日,去食西班牙菜,我嘅食量驚人,老公都嚇咗一跳,我一個人可以食成個西班牙海鮮飯,老公批准可以飲少少紅酒,太開心了。

食完飯慢慢散步行去巴士站,等巴士,老公當攝影師幫我影靚靚相,然後坐巴士返屋企,上到巴士我就上二樓車頭坐在最前排嘅位置,可以一路睇風景,我覺得咁樣拍拖好浪漫。還有是第一次同『馮寶寶』坐巴士呢,等天氣再涼啲可以拍拖坐叮叮。

每張相片﹑每個video,都是浪漫的回憶,多謝老公幫我同馮寶寶影嘅每一張相!You Are The Best Photographer」。

(即時娛樂)